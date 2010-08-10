Українські атлети вирушили на Юнацьку Олімпіаду

09:45, 10 серпня 2010
Спорт
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55 спортсменів

Сьогодні о 5.35 за київським часом українська делегація у складі 90 осіб вирушила до Сінгапура для участі в перших Юнацьких Олімпійських іграх, які пройдуть 14-26 серпня.

Як повідомили УНІАН у Національному олімпійському комітеті, Україну представлятимуть 55 спортсменів, які змагатимуться у 18 з 26 видів спорту.

Загалом на іграх змагатимуться близько 3 600 атлетів 14-18 років з 205 країн світу.

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