Газзаєв попросив Маркевича не брати до збірної трьох гравців Динамо

Головний тренер київського "Динамо" Валерій Газзаєв попросив наставника українців Мирона Маркевича не запрошувати у збірну на товариську гру з Нідерландами трьох гравців столичного клубу.

Про це повідомив журналіст програми "Інший футбол".

Зустріч Маркевича та Газзаєва відбулася у Будинку футболу у понеділок перед початком прес-конференції тренера синьо-жовтих.

Газзаєв попросив не задіювати у збірній в грі з голландцями Шевченка, Мілевського та Михалика.

Відповідь Маркевича на таке прохання була лаконічною: "варто було раніше попереджати про такі бажання..."

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