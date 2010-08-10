Газзаєв попросив Маркевича не брати до збірної трьох гравців Динамо
08:26, 10 серпня 2010Спорт
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Відповідь була лаконічною
Головний тренер київського "Динамо" Валерій Газзаєв попросив наставника українців Мирона Маркевича не запрошувати у збірну на товариську гру з Нідерландами трьох гравців столичного клубу.
Про це повідомив журналіст програми "Інший футбол".
Зустріч Маркевича та Газзаєва відбулася у Будинку футболу у понеділок перед початком прес-конференції тренера синьо-жовтих.
Газзаєв попросив не задіювати у збірній в грі з голландцями Шевченка, Мілевського та Михалика.
Відповідь Маркевича на таке прохання була лаконічною: "варто було раніше попереджати про такі бажання..."
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