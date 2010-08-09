Збірна України з футболу відтепер матиме паливного партнера

Сьогодні Всеукраїнська спортивна громадська організація «Федерація футболу України» і СП ТОВ «Кершер» (входить до групи компаній ТНК-ВР) підписали договір, згідно з яким компанія стала офіційним паливним партнером Національної збірної команди України з футболу на період до вересня 2012 року.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті зі зв`язків з громадськістю ТОВ «ТНК-ВР Комерс».

У повідомленні зазначається, що цей стратегічний крок дозволить представити і зміцнити нове позиціонування бренду ТНК на ринку, а також забезпечити зв`язок торгової марки з найбільш популярним в українських автомобілістів спортом.

«Досягнення серйозних результатів в сучасному футболі неможливе без залучення партнерів. Особливо - коли вони розділяють наші цінності й допомагають створити необхідні умови для якісної підготовки спортсменів. У випадку з ТНК це ще й можливість популяризації футболу серед великої кількості автолюбителів. Ми цінуємо підтримку компанії та розраховуємо, що разом зможемо діяти на благо спорту номер один ще ефективніше», - сказав президент Федерації футболу Україна Григорій СУРКІС.

«Більшість наших клієнтів дуже цікавляться футболом. Партнерство з Національною збірною дає можливість запропонувати їм участь в захоплюючих маркетингових кампаніях, пов`язаних з цим чудовим видом спорту, зміцнити позиції нашого бренду на українському ринку, і, звичайно, підтримати гравців нашої збірної у всіх матчах. Адже ми «Взяли за правило вболівати за своїх». Тепер це наш девіз», - заявив генеральний директор СП ТОВ «Кершер» Хюб СТОКМАН.