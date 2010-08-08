Українська спортсменка - чемпіон Європи з плавання

Ольга Береснєва виграла заплив на 25 км

Українка Ольга Береснєва виграла золото чемпіонату Європи з водних видах спорту в плаванні на відкритій воді на дистанції 25 км. Результат чемпіонки - 5 годин 48 хвилин 10,2 секунди. Лише 0,1 секунди Береснєвій поступилася німка Ангела Маурер, яка стала срібною медалісткою ЧЄ. Замкнула призову трійку італійка Мартіна Грімальді (5 годин 48 хвилин 30,8 секунди).

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