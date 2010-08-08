Український дует виборов бронзу в синхронному плаванні

Український дует Ксенія СИДОРЕНКО і Дарина ЮШКО вибороли сьогодні бронзові медалі в синхронному плаванні на чемпіонаті Європи з водних видів спорту в столиці Угорщини, повідомляє ІТАР-ТАРС. Українки отримали результат 93,400 бала.

Золоті нагороди - у російського дуету Наталії ІЩЕНКО і Світлана РОМАШИНОЇ з результатом 98,700 бала. Срібні нагороди отримали іспанки Она КАРБОНЕЛЛ і Андреа ФУЕНТЕС - 96,700 бала.

Як повідомляв УНІАН, учора українська збірна отримала бронзові медалі в одиночних змаганнях і в командних.