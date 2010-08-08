Результати матчів 5-го туру Чемпіонату України
08:44, 08 серпня 2010Спорт
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Шахтар - лідер, Ворскла - в четвірці
Закінчилися сьогоднішні матчі 5-го туру Чемпіонату України з футболу
Металіст - Ворскла 2:3 (Воробей 41, Дєвіч 52 пен. - Краснопьоров 19, Селін 56, Маркоскі 75)
Волинь - Зоря 0:1 (Касьян 75)
Шахтар - Севастополь 5:0 (Фернандіньо 26, Едуардо 42, Л.Адріано 46, Д.Коста 60, Морено 73)
Оболонь - Кривбас 1:1 (Котенко 74 - Максимов 67)
Нагадаємо, що вчора зіграли:Іллічівець - Металург З 0:0
З 13 очками Шахтар займає перший рядок турнірної таблиці, а Ворскла з 10-ма зрівнюється з Динамо.
Завтра тур закінчиться матчами (набрані очки):
Карпати (5) - Арсенал (6)
Динамо (10) - Металург Д (4)
Таврія (4) - Дніпро (12)
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