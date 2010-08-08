Результати матчів 5-го туру Чемпіонату України

Шахтар - лідер, Ворскла - в четвірці

Закінчилися сьогоднішні матчі 5-го туру Чемпіонату України з футболу Металіст - Ворскла 2:3 (Воробей 41, Дєвіч 52 пен. - Краснопьоров 19, Селін 56, Маркоскі 75) Волинь - Зоря 0:1 (Касьян 75) Шахтар - Севастополь 5:0 (Фернандіньо 26, Едуардо 42, Л.Адріано 46, Д.Коста 60, Морено 73) Оболонь - Кривбас 1:1 (Котенко 74 - Максимов 67) Нагадаємо, що вчора зіграли: Іллічівець - Металург З 0:0 З 13 очками Шахтар займає перший рядок турнірної таблиці, а Ворскла з 10-ма зрівнюється з Динамо. Завтра тур закінчиться матчами (набрані очки): Карпати (5) - Арсенал (6) Динамо (10) - Металург Д (4) Таврія (4) - Дніпро (12)

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