Ромаріо забив 999-й гол у кар`єрі (фото)

Всупереч очікуванням, стадіон "Маракана" в Ріо-де-Жанейро не став у неділю свідком 1000 гола 41-річного бразильського форварда Ромаріо. Щоб виконати цю програму, граючи за "Васку да Гама" проти "Фламенго", футболістові треба було забити два м`ячі. Він забив тільки один - 999-ий у своїй футбольній кар`єрі, і його команда перемогла з рахунком 3:0.

Проте, якби Ромаріо вдалося вразити ворота суперників двічі, він став би другим після Пеле гравцем, який досяг історичного рубежу в 1000 голів. Проте, у "Коротуна", як його називають у Бразилії, є всі шанси реалізувати свою мрію.

На думку деяких статистиків, на рахунку Ромаріо не 999, а 756 забитих м`ячів: з урахуванням 268 за "Васку да Гама" (Бразилія), 130 - за ПСВ (Нідерланди), 39 - за "Барселону" (Іспанія), 187 - за "Фламенго" (Бразилія), 6 - за "Валенсію" (Іспанія), 47 - за "Флуміненсе" (Бразилія), 22 - за ФК "Майамі" (США), 1 - за ФК "Аделаїда Юнайтед" (Австралія) і 56 за національну збірну Бразилії.

Ця статистика, проте, враховує лише професійні голи Ромаріо. Сам же бомбардир веде відлік з 25 листопада 1979 року, коли він, виступаючи за дитячу команду "Оларії", тричі вразив ворота суперника - команди "Америка".

6 лютого 1985 року Ромаріо провів свій перший матч у якості професійного гравця команди "Васку да Гама". У травні 1987 року він вперше зіграв у складі збірної своєї країни.

За твердженням Ромаріо, за свою кар`єру футболіста він забив у 1249 іграх, в яких узяв участь, як професіонал - 903 голи, як любитель - 77 і 19 - в інших матчах.

За вирішальної участі Ромаріо збірна Бразилії в 1994 році стала чотирикратним чемпіоном світу. У тому ж році він був визнаний ФІФА кращим гравцем планети.

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