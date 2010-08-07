Шахтар повністю задавив Севастополь

Триває 5-й тур Чемпіонату України з футболу

Закінчився перший сьогоднішній матч 5-го туру Чемпіонату України з футболу Шахтар - Севастополь 5:0 (Фернандіньо 26, Едуардо 42, Л.Адріано 46, Д.Коста 60, Морено 73) У решті зустрічей: Металіст - Ворскла 2:3 (Воробей 41, Дєвіч 52 пен. - Краснопьоров 19, Селін 56, Маркоскі 75). Триває другий тайм. Волинь - Зоря 0:0. Триває другий тайм. Оболонь - Кривбас 0:0. Триває перший тайм. Нагадаємо, що вчора зіграли: Іллічівець - Металург З 0:0 ... а завтра тур завершиться матчами (набрані очки): Карпати (5) - Арсенал (6) Динамо (10) - Металург Д (4) Таврія (4) - Дніпро (12)

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