Шахтар повністю задавив Севастополь
20:45, 07 серпня 2010Спорт
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Триває 5-й тур Чемпіонату України з футболу
Закінчився перший сьогоднішній матч 5-го туру Чемпіонату України з футболу
Шахтар - Севастополь 5:0 (Фернандіньо 26, Едуардо 42, Л.Адріано 46, Д.Коста 60, Морено 73)
У решті зустрічей:Металіст - Ворскла 2:3 (Воробей 41, Дєвіч 52 пен. - Краснопьоров 19, Селін 56, Маркоскі 75). Триває другий тайм.
Волинь - Зоря 0:0. Триває другий тайм.
Оболонь - Кривбас 0:0. Триває перший тайм.
Нагадаємо, що вчора зіграли:Іллічівець - Металург З 0:0
... а завтра тур завершиться матчами (набрані очки):Карпати (5) - Арсенал (6)
Динамо (10) - Металург Д (4)
Таврія (4) - Дніпро (12)
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