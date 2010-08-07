Шахтар повністю задавив Севастополь

20:45, 07 серпня 2010
Спорт
1590

Триває 5-й тур Чемпіонату України з футболу

Закінчився перший сьогоднішній матч 5-го туру Чемпіонату України з футболу

Шахтар - Севастополь 5:0 (Фернандіньо 26, Едуардо 42, Л.Адріано 46, Д.Коста 60, Морено 73)

У решті зустрічей:

Металіст - Ворскла 2:3 (Воробей 41, Дєвіч 52 пен. - Краснопьоров 19, Селін 56, Маркоскі 75). Триває другий тайм.

Волинь - Зоря 0:0. Триває другий тайм.

Оболонь - Кривбас 0:0. Триває перший тайм.

Нагадаємо, що вчора зіграли:

Іллічівець - Металург З 0:0

... а завтра тур завершиться матчами (набрані очки):

Карпати (5) - Арсенал (6)

Динамо (10) - Металург Д (4)

Таврія (4) - Дніпро (12)

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter