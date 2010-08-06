Українські клуби дізналися суперників у Лізі Європи
Дніпро - з поляками
Українські клуби дізналися суперників у раунді плей-офф Ліги Європи. Перші матчі відбудуться 19 серпня, матчі у відповідь - 26 серпня.
“Байєр” - "Таврія" “Омонія” - "Металіст"
“Галатасарай” - "Карпати" "Дніпро"
"Дніпро"– “Лех”
Такі результати жеребкування, яке відбулося у штаб-квартирі УЄФА.
Решта пар:ПСЖ- Маккабі
ЦСКА (Москва) – Анортосіс
Хайдук – Уніря
Феєноорд – Гент
Генк - Порту
Дебрецен – Літекс
Аріс – Аустрія Відень
Палермо - Марібор
Брюгге – Динамо Мінськ
Васлуй – Лілль
Наполі – Ельфсборг
Спортинг – Брондбю
Грассхоперс – Стяуа
Ліверпуль – Трабзонспор
Селтік – Утрехт
Борусія – Карабах
АІК – Левські
Штурм – Ювентус
Хетафе – АПОЕЛ
Данді Юнайтед – АЕК
Алкмаар - Актобе
Рапід – Астон Вілла
ЦСКА Софія – ТНС
Бешикташ – ХІК
Слован Братислава – Штутгарт
Сибір – ПСВ
БАТЕ - Марітіму
Лозанна Спорт – Локомотив
Дьор – Динамо Загреб
Оденсе – Мазервелл
ПАОК – Фенербахче
Вільяреал – Дніпро Могильов
Тимішоара -Манчестер Сіті