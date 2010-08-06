Українські клуби дізналися суперників у Лізі Європи

Дніпро - з поляками

Українські клуби дізналися суперників у раунді плей-офф Ліги Європи. Перші матчі відбудуться 19 серпня, матчі у відповідь - 26 серпня. “Байєр” - "Таврія" “Омонія” - "Металіст" “Галатасарай” - "Карпати" "Дніпро" – “Лех” Такі результати жеребкування, яке відбулося у штаб-квартирі УЄФА. Решта пар: ПСЖ- Маккабі ЦСКА (Москва) – Анортосіс Хайдук – Уніря Феєноорд – Гент Генк - Порту Дебрецен – Літекс Аріс – Аустрія Відень Палермо - Марібор Брюгге – Динамо Мінськ Васлуй – Лілль Наполі – Ельфсборг Спортинг – Брондбю Грассхоперс – Стяуа Ліверпуль – Трабзонспор Селтік – Утрехт Борусія – Карабах АІК – Левські Штурм – Ювентус Хетафе – АПОЕЛ Данді Юнайтед – АЕК Алкмаар - Актобе Рапід – Астон Вілла ЦСКА Софія – ТНС Бешикташ – ХІК Слован Братислава – Штутгарт Сибір – ПСВ БАТЕ - Марітіму Лозанна Спорт – Локомотив Дьор – Динамо Загреб Оденсе – Мазервелл ПАОК – Фенербахче Вільяреал – Дніпро Могильов Тимішоара -Манчестер Сіті

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