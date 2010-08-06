Українські клуби дізналися суперників у Лізі Європи

14:52, 06 серпня 2010
Спорт
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Дніпро - з поляками

Українські клуби дізналися суперників у раунді плей-офф Ліги Європи. Перші матчі відбудуться 19 серпня, матчі у відповідь - 26 серпня.

“Байєр” - "Таврія"

“Омонія” - "Металіст"

“Галатасарай” - "Карпати"

"Дніпро"

– “Лех”

Такі результати жеребкування, яке відбулося у штаб-квартирі УЄФА.

Решта пар:

ПСЖ- Маккабі

ЦСКА (Москва) – Анортосіс

Хайдук – Уніря

Феєноорд – Гент

Генк - Порту

Дебрецен – Літекс

Аріс – Аустрія Відень

Палермо - Марібор

Брюгге – Динамо Мінськ

Васлуй – Лілль

Наполі – Ельфсборг

Спортинг – Брондбю

Грассхоперс – Стяуа

Ліверпуль – Трабзонспор

Селтік – Утрехт

Борусія – Карабах

АІК – Левські

Штурм – Ювентус

Хетафе – АПОЕЛ

Данді Юнайтед – АЕК

Алкмаар - Актобе

Рапід – Астон Вілла

ЦСКА Софія – ТНС

Бешикташ – ХІК

Слован Братислава – Штутгарт

Сибір – ПСВ

БАТЕ - Марітіму

Лозанна Спорт – Локомотив

Дьор – Динамо Загреб

Оденсе – Мазервелл

ПАОК – Фенербахче

Вільяреал – Дніпро Могильов

Тимішоара -Манчестер Сіті

 

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