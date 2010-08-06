Безсонов думає, що тепер "Дніпру" буде легше

Після подоланого першого бар`єру у Лізі Європи дніпропетровському "Дніпру" буде легше.

Так вважає головний тренер клубу Володимир Безсонов.

"Дуже важко було підготувати команду фізично, за сім днів ми провели три дуже серйозні гри. Однак нам це вдалося, і добре, що перший бар`єр ми пройшли, потім буде легше. Головне - ми здобули результат, а гра прийде. Тепер через два дні нас чекає важка гра у Сімферополі, будуть грати багато з тих, хто не грав раніше", - сказав він.

"Страхи, сумніви у гравців були. Але я намагався донести до них, що все це - у минулому, давно померло. Більше на моїх хлопців тиснула погода і матчі, які ми проводимо через два дні на третій. Але однак, моменти ми створювали, і якби більше реалізовували, було би спокійніше", - додав Безсонов.

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