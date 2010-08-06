Україна піднялася на шосте місце в рейтингу УЄФА

Завдяки перемогам Дніпра і Карпат, а також поразці Сибіру відбулося те, чого так довго чекали багато наших співвітчизників, повідомляє football.ua.

Згідно із свіжими даними, Україна обігнала Росію на лічені частки. Тепер у нашої країни сумарно 35.633, у росіян 35.541, а у португальців, які йдуть восьмими, 34.596.

Про п`яте місце поки не варто і мріяти, оскільки у Франції 44.428.