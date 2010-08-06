Результати матчів Ліги Європи
Зіграно третій відбірний раунд
Закінчилися матчі-відповіді третього відбірного раунду Ліги Європи
Рапід (Відень) - Бероє (Стара-Загора) 3:0. Перший матч 1:1
Тетекс - Ельфсборг 1:2 (0:5)
ОФК - Галатасарай 1:5 (2:2)
Баник - Дніпро (Могильов) 1:2 (0:1)
Зестафоні - Карпати 0:1 (0:1)
Карабах - Вісла (Краків) 3:2 (1:0)
Динамо (Мінськ) - Маккабі (Хайфа) 3:1 (0:1)
Динамо (Тбілісі) - Штурм 1:1 (0:2)
Анортосіс - Серкль 3:1 (0:1)
Аполлон - Сибір 2:1 (0:1)
Гетеборг - Алкмаар 1:0 (0:2)
Дніпро (Дніпропетровськ) - Спартак (Златибор-Вода) 2:0 (1:2)
Тимішоара - МЮПА 3:3 (2:1)
Брондбю - Будучност 1:0 (2:1)
Лозанна-Спорт - Рандерс 1:1 (3:2)
Люцерн - Утрехт 1:3 (0:1)
Левські - Кальмар 5:2 (1:1)
Аріс - Ягеллонія 2:2 (2:1)
Генк - Інтер (Туркуі) 3:2 (5:1)
Бешикташ - Вікторія (Пльзень) 3:0 (1:1)
Маккабі (Тель-Авів) - Олімпіакос 1:0 (1:2)
Яблонець - АПОЕЛ 1:3 (0:1)
Бангор Ситі - Марітіму 1:2 (2:8)
Слован (Братислава) - Црвена Звезда 1:1 (2:1)
Аустрія (Відень) - Рух (Хожув) 3:0 (3:1)
Штутгарт - Мольде 2:2 (3:2)
Хайдук - Динамо (Бухарест) 3:0 (1:3)
Ліверпуль - Работнічки 2:0 (2:0)
Кліфтонвілл - ЦСКА (Софія) 1:2 (0:3)
Ювентус - Шемрок Роверс 1:0 (2:0)
Хиберніан - Марібор 2:3 (0:3)
Монпелье - Дьор 0:1 (1:0). За пенальті 3:4
Мазервелл - Олесунн 3:0 (1:1)
Зріньські - Оденсе 0:0 (3:5)
Спортинг - Нордшелланд 2:1 (1:0)
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Жеребкування раунду плей-офф відбудеться сьогодні о 14.30, одразу після жеребкування Ліги чемпіонів.
У раунді плей-офф виступають 35 переможців третього відбірного раунду, 15 чемпіонів УЄФА, які програли на аналогічній стадії Ліги, 14 володарів національних Кубків і 10 володарів 3-6 місць з дев`яти країн, кращих в рейтингу УЕФА.
74 команди будуть розбиті на сім груп, в кожній - порівну сіяних і несіяних команд, поділених залежно від рейтингу. Клуби з однієї національної асоціації не можуть грати один з одним.
При жеребкуванні кожної групи кулі сіяних і несіяних команд будуть розкладені в дві чаші. З них по одній кулі вмістять до порожньої чаші посередині. Клуб, вибраний першим, проведе стартовий матч удома.
Матчі відбудуться 19 і 26 серпня.