Дніпро проходить у плей-офф Ліги Європи

Закінчився матч у Дніпропетровську

Закінчився матч у відповідь третього відбірного раунду Ліги Європи Дніпро - Спартак (Златибор-Вода) 2:0 (Селезньов 45, Голек 48). Перший матч 1:2. Дніпро проходить до раунду плей-офф. Жеребкування - завтра. Матчі - 19 і 26 серпня. Раніше, вигравши на виїзді у грузинської команди Зестафоні 1:0, до плей-офф також пройшли львівські Карпати.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter