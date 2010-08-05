Дніпро проходить у плей-офф Ліги Європи
21:53, 05 серпня 2010Спорт
2111
Закінчився матч у Дніпропетровську
Закінчився матч у відповідь третього відбірного раунду Ліги Європи
Дніпро - Спартак (Златибор-Вода) 2:0 (Селезньов 45, Голек 48). Перший матч 1:2.
Дніпро проходить до раунду плей-офф. Жеребкування - завтра. Матчі - 19 і 26 серпня.
Раніше, вигравши на виїзді у грузинської команди Зестафоні 1:0, до плей-офф також пройшли львівські Карпати.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter