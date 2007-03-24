Мікі Андо - нова чемпіонка світу з фігурного катання (5 фото)

У Токіо закінчився черговий чемпіонат світу з фігурного катання.

Останніми розіграли медалі жінки.

Новою чемпіонкою світу стала японка Мікі Андо, яка на 0,6 бала випередила свою співвітчизницю, чемпіонку світу серед юніорів Мао Асаду.

Третє місце посіла кореянка Кім Ю На.

"Медалі в жіночих змаганнях розігруються останніми, до того ж, я показувала свою програму останньою. Було дуже важко впоратися з нервами, - зізналася 19-річна Мікі Андо. - Я дуже щаслива, що перемогла і показала кращий результат у своїй кар`єрі".

Андо стала першою японською чемпіонкою світу з 1994 року, коли перемогла Юка Сато. Всього ж в історії були тільки три переможниці світової першості з Японії - першою в 1989 році стала Мідорі Іто.

Лента.ру