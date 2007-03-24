Закінчився матч збірної України з Фарерами

Закінчився матч відбіркового раунду Чемпіонату Європи 2008 р. (група B) між командами Фарерських островів і України. Збірна України виграла 0:2 (Єзерський 20, Гусєв 57).

У матчі не брали участь капітан команди Андрій ШЕВЧЕНКО, Сергій РЕБРОВ і Руслан РОТАНЬ. Вірогідно, тренер збірної Олег БЛОХІН вирішив дати відпочити лідерам команди перед матчем з Литвою, запланованим на 28 березня.

Навіть без цих гравців збірна України виглядала дуже впевнено. Українці грали різноманітно і розкуто. Перший гол "вдався" на 21 хвилині. Після забитого гола українці не збиралися зупинятися. Особливо були активними Андрій ВОРОНІН, Олег ГУСЄВ і Максим КАЛИНИЧЕНКО.

Гра команди Фарерських островів на початку нічим не запам`яталися. Перший удар у ворота Олександра ШОВКОВСЬКОГО їм вдалося завдати тільки на 45-й хвилині. Після перерви гра тривала в тій же манері. Українці мали перевагу і збільшували тиск на ворота супротивника.

На 57 хвилині після чергової атаки українців О.Гусєв підправив простріл справа в дальній кут. Фарерці намагалися контратакувати, проте їх нападаючі програвали українським захисникам. Одного разу все ж таки після небезпечного штрафного фарерці могли забити гол, але А.Шовковський з ударом впорався.

У групі B закінчився матч Шотландія - Грузія (2:1, Бойд 11, Бітті 89 - Арвеладзе 41) і пізніше почнеться гра Литва - Франція.

У групі А закінчилась гра Казахстан - Сербія (2:1, Аширбеков 47, Жумаскалієв 61 – Жигич 68).

У групі D закінчилась гра Ірландія - Уельс (1:0, Айланд, 39).