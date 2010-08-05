Визначилися можливі суперники "Динамо" у Лізі Чемпіонів

Після того, як учора відбулися матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, визначилися всі можливі суперники київського "Динамо" на наступній стадії головного єврокубкового турніру.

В 4-й кваліфікації Ліги чемпіонів український клуб опинився в числі несіяних підгрупи нечемпіонів, і тому може зіграти з одним з наступних п’яти клубів:

Зеніт (Санкт-Петербург, Росія)

Севілья (Іспанія)

Вердер (Бремен, Німеччина)

Тоттенхем (Лондон, Англія)

Аякс (Амстердам, Нідерланди).

Крім киян, в числі "несіяних" виявилися "Янг Бойз" (Швейцарія), "Брага" (Португалія), "Сампдорія" (Італія) і "Осер" (Франція).

Ще п’ять путівок у груповий турнір Ліги чемпіонів будуть розіграні в підгрупі чемпіонів серед наступних клубів: "Зальцбург" (Австрія), "Жиліна" (Словаччина), "Спарта" (Прага, Чехія), "Андерлехт" (Бельгія), "Хапоель" (Тель-Авів, Ізраїль), "Копенгаген" (Данія), "Шериф" (Молдова), "Базель" (Швейцарія), "Русенборг" (Норвегія), "Партизан" (Сербія).

Додамо, що жеребкування 4-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів відбудеться завтра. Початок о 13:00. Перші матчі цього етапу турніру відбудуться 17/18 серпня, матчі-відповіді - 24/25 серпня.

Gazeta.ua