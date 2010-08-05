Суркіс не збирається більше когось купувати в «Динамо»
08:50, 05 серпня 2010Спорт
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Гравці мають боротися за місце у складі
Київське "Динамо" не цікавиться аргентинськими гравцями та взагалі не збирається більше когось купувати.
Про це після матчу з "Гентом" в ефірі телепрограми "Третій тайм" заявив президент киян Ігор Суркіс.
"На сьогодні "Динамо" ніким не цікавиться. Ми чекаємо приїзду Андре та Гільєрме. Тому ми не будемо нікого купувати", - сказав він.
"Ми укомплектовані. Сьогодні от повернувся Гусєв, Каддурі вже грає, Юссуф сидів на лавці, Попов має от-от набрати ігрові кондиції. Тому наші гравці вже сьогодні мають боротися за місце у складі", - додав Суркіс.
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