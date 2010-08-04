Динамо виграло в Бельгії

Результати матчів Ліги чемпіонів

Сьогоднішніми іграми закінчився третій відбірний раунд Ліги чемпіонів. Гент - Динамо 1:3 (Кулібалі 85 - Гармаш 32, Мілевський 55, Гусєв 90). Перший матч - 0:3 Динамо проходить до плей-офф. Решта матчів: Хапоель (Тель-Авів) - Актобе 3:1 (Перший матч 0:1) Андерлехт - ТНС 3:0 (3:1) Копенгаген - БАТЕ 3:2 (0:0) Динамо (Загреб) - Шериф 1:1 (1:1). За пенальті 5:6 (всього було пробито 18 пенальті, з них 7 не реалізовані) Базель - Дебрецен 3:1 (2:0) Фенербахче - Янг Бойз 0:1 (2:2) Русенборг - АІК 3:0 (1:0) ХІК - Партизан 1:2 (0:3) ПАОК - Аякс 3:3 (1:1) Селтік - Брага 2:1 (0:3) Зальцбург - Омонія 4:1 (1:1) Жилина - Літекс 3:1 (1:1) Зеніт - Уніря 1:0 (0:0) Лех - Спарта 0:1 (0:1)

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