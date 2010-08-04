Динамо виграло в Бельгії

23:15, 04 серпня 2010
Спорт
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Результати матчів Ліги чемпіонів

Сьогоднішніми іграми закінчився третій відбірний раунд Ліги чемпіонів.

Гент - Динамо 1:3 (Кулібалі 85 - Гармаш 32, Мілевський 55, Гусєв 90). Перший матч - 0:3

Динамо проходить до плей-офф.

Решта матчів:

Хапоель (Тель-Авів) - Актобе 3:1 (Перший матч 0:1)

Андерлехт - ТНС 3:0 (3:1)

Копенгаген - БАТЕ 3:2 (0:0)

Динамо (Загреб) - Шериф 1:1 (1:1). За пенальті 5:6 (всього було пробито 18 пенальті, з них 7 не реалізовані)

Базель - Дебрецен 3:1 (2:0)

Фенербахче - Янг Бойз 0:1 (2:2)

Русенборг - АІК 3:0 (1:0)

ХІК - Партизан 1:2 (0:3)

ПАОК - Аякс 3:3 (1:1)

Селтік - Брага 2:1 (0:3)

Зальцбург - Омонія 4:1 (1:1)

Жилина - Літекс 3:1 (1:1)

Зеніт - Уніря 1:0 (0:0)

Лех - Спарта 0:1 (0:1)

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