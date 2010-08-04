Яхта українських ВМС бере участь у міжнародній вітрильній регаті

Міжнародна вітрильна регата «Порт Бургас» стартувала сьогодні у територіальних водах Болгарії.

Від Військово-Морських сил Збройних сил України в змаганнях бере участь крейсерсько-перегонова яхта «Фіолент» Академії ВМС ім.Нахімова, повідомили агентству УНІАН у прес-центрі командування українських ВМС.

Як заплановано, під час змагань українські яхтсмени також ознайомляться з організацією міжнародних вітрильних перегонів для подальшого втілення в системі морського виховання курсантів Академії ВМС ім.Нахімова.

Яхтова регата «Порт Бургас» фінішує 8 серпня, а вже 12 серпня інша яхта ВМС ЗС України - «Юнона» - візьме участь у перегонах «Кор Королі», які також відбудуться у територіальних водах Болгарії.