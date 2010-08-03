ФІФА оштрафувала чемпіонів світу з футболу та їх суперників у фіналі
22:15, 03 серпня 2010Спорт
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Багато порушень
Фіналісти Чемпіонату світу з футболу збірні Іспанії і Голландії оштрафовані Міжнародною федерацією футболу (ФІФА) за велику кількість порушень у фіналі чемпіонату, повідомляє Бі-Бі-Сі.
Володарям Кубка світу іспанцям доведеться заплатити близько 9 тис., а голландцям - близько 14 тис. доларів.
В цілому за час матчу команди 47 разів порушили правила.
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