Кличко більше не приймає Повєткіна як потенційного суперника

Український боксер-важкоатлет Володимир КЛИЧКО заявив, що він більше не вважає росіянина Олександра ПОВЄТКІНА за свого потенційного суперника.

В.КЛИЧКО зробив цю заяву увечері 2 серпня на офіційній прес-конференції, присвяченій його бою з нігерійцем Семюелом ПІТЕРОМ, повідомляє інтернет-видання fightnews.com.

Поєдинок КЛИЧКО-ПІТЕР відбудеться 11 вересня у Франкфурті, хоча спочатку планувалося, що суперником українця буде саме О.ПОВЄТКІН. Проте росіянин не підписав контракт на бій у зазначені терміни, а також не з`явився на обов`язкову прес-конференцію.

За це Міжнародна федерація боксу (IBF), чемпіонським титулом за версією якої володіє Володимир КЛИЧКО, позбавила росіянина статусу обов`язкового претендента і опустила його з першого на 11-й рядок рейтингу. Заміною О.ПОВЄТКІНУ став С.ПІТЕР, що займає друге місце у рейтингу IBF, нагадує Лента.ру.

Увечері 2 серпня В.Кличко заявив, що він радий одержати "справжнього суперника", а не боксера, "який б`ється у своїх снах". С.ПІТЕРА українець назвав досвідченим суперником, який володіє сильним ударом. В.КЛИЧКО і С.ПІТЕР вже зустрічалися у вересні 2005 року. Тоді українець двічі опинився у нокдауні в п`ятому раунді і один раз - у десятому, але довів бій до кінця і виграв за очками.

С.ПІТЕР, також присутній на прес-конференції, заявив, що не хоче багато говорити: "Хай за мене говорять мої кулаки 11 вересня. Ви побачите нового Сема ПІТЕРА", - пообіцяв нігерієць.