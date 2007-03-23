Блохін залишив Шевченка і Реброва у Києві

У п`ятницю о 15:00 збірна України чартерним рейсом вилетіла на черговий відбірковий матч до ЄВРО-2008 на Фарерські острови. Як виявилось, вирушила вона без свого лідера і капітана Андрія Шевченка. Крім того, у Києві також залишилися Сергій Ребров, і Руслан Ротань, який не до кінця відновився після травми. На прохання прокоментувати причини, з яких Шевченко і Ребров залишилися в Києві у ФФУ відповіли, що їм поки нічого з цього приводу невідомо.

Найімовірніше, головний тренер збірної України Олег Блохін, враховуючи обставини, за яких ішла підготовка до цього матчу, погодні умови і стан поля на Фарерах, ухвалив рішення не ризикувати своїми лідерами і дозволити їм планомірно підготуватися до матчу проти Литви, який обіцяє бути дуже складним .

ПроФутбол