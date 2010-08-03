Воротарю «Зорі» загрожує 8 матчів дискваліфікації

Дисциплінарний комітет української Прем`єр-ліги на своєму черговому засіданні, запланованому на найближчий четвер, серед інших питань, розгляне також скандальний інцидент, що стався під час матчу 4-го туру чемпіонату України між луганською «Зорею» і львівськими «Карпатами» (2:2).

Нагадаємо, в кінці цього поєдинку голкіпер господарів Ігор Шуховцев повністю втратив контроль над своїми емоціями після того, як у ворота «Зорі» був призначений пенальті: воротар кілька разів штовхнув головного арбітра зустрічі Віталія Годуляна, а також одного з гравців «Карпат». Буйного вартового воріт «Зорі не зупинила ні червона картка, ні вмовляння футболістів обох команд. Узяти в себе в руки Шуховцев зумів лише після того, як на полі з`явилися бійці «Беркута».

Тепер воротаря «Зорі» чекає суворе покарання. За попередньою інформацією, за хуліганські витівки під час матчу з «Карпатами» Шуховцеву загрожує 8 матчів дискваліфікації, повідомляє Динамо Киев от Шурика.