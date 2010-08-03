Тернопіль стане одним із тренувальних центрів Євро-2012

Тернопіль включено в офіційний каталог УЄФА як місто, де зможе тренуватися одна з команд-учасниць Євро-2012.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі міської ради, таке рішення прийняв директор департаменту з організації заходів УЄФА Лукас АХЕРМАН після відвідин 30 липня Тернополя та вивчення інфраструктури міста.

Представник УЄФА оглянув готель «Тернопіль», а також центральний міський стадіон, де на даний час здійснено реконструкцію внутрішніх приміщень, входу й виходу на стадіон, модернізацію футбольного поля і забезпечення його автоматичного зрошування, встановлення сучасної системи озвучення. З 1 липня розпочато роботу із встановлення даху над південною трибуною. Також розроблено проектно-кошторисну документацію загальної реконструкції стадіону (ремонт трибун, заміна пластикових сидінь, встановлення освітлення).

Л.АХЕРМАН зауважив, що після включення Тернополя до каталогу УЄФА як міста-супутника, де зможе тренуватися одна з команд-учасниць Євро-2012, експерти УЕФА кожних півроку інспектуватимуть стан справ і виконання вимог європейської федерації.

Він також повідомив, що у каталозі буде вміщено інформацію про всі міста, які прийматимуть Чемпіонат Європи з футболу 2012 року на теренах України та Польщі, а також про міста-тренувальні центри.

«Каталог розішлють 54 країнам – учасницям Євро-2012. Наприкінці 2011 року після відбіркових матчів, коли буде відомо, хто де гратиме в Україні чи Польщі, команди подаватимуть свої заявки на вибір міста-тренувального центру», – пояснив Л.АХЕРМАН.