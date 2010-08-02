Динамо - знову в сотні найкращих клубів планети

Останній рейтинг IFFHS

Останній рейтинг найсильніших клубів світу Міжнародної федерації футбольної історії і статистики (IFFHS) 1-2 (1-2 ). "Барселона" (Іспанія) - 297 1-2 (1-2). "Інтер" (Італія) - 297 3 (3). "Баварія" (Німеччина) - 257 4-6 (6). "Вердер" (Німеччина) - 236 4-6 (5). "Рома" (Італія) - 236 4-6 (6). "Челсі" (Англія) - 236 7 (9). "Атлетико" (Іспанія) - 231 8 (10). "Ліон" (Франція) - 230 9 (6). "Фулхем" (Англія) - 224 10 (12). "Манчестер Юнайтед" (Англія) - 217 ...33 (30). "Шахтар" (Україна) - 188 ...85 (120). "Динамо" (Україна) - 125 ...172 (447). "Карпати" (Україна) - 91,5 ...232 (226). "Таврія" (Україна) - 81,5 ...246 (181). "Металіст" (Україна) - 79,5 ...301 (328). "Дніпро" (Україна) - 71. Чемпіон

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