”Металург” оголосив бойкот газеті ”Команда”

Футбольний клуб "Металург" (Донецьк) слідом за донецьким "Шахтарем" припиняє "будь-яку співпрацю з газетою "Команда". Про це говориться в заяві прес-служби "Металурга", поширеній сьогодні.

"Футбольний клуб "Металург" (Донецьк) обурений хамською, іншого слова і не підбереш, публікацією в газеті "Команда" "Чем пахнет по воскресеньям?", - наголошується в заяві.

Наголошуючи, що "перебуваючи в стороні від чвар між "Шахтарем" і "Динамо", прес-служба "Металурга" заявляє, що не може «ставитися спокійно» до того, що опублікувала газета.

"На самому початку цієї "публікації" читачу запропонована думка про те, що "з Донецька мчить передбачена хвиля нечистот", "суцільний міський колектор", "для справжнього донецького джентльмена кращою розрядкою є метання фекалій". На переконання прес-служби, цими висловлюваннями «зачеплені честь і гідність людей всього Донбасу». «Образам піддані прості вболівальники, весь народ нашої області», - говориться в заяві "Металурга".

"Металург" називає статтю, надруковану в газеті "Команда", "нікчемною" і зазначає, що ця публікація «явно не вписується» в канву того, що представники УЄФА в минулому році довірили Донецьку проведення фінальної частини чемпіонату Європи серед 17-річних футболістів.

"Інфраструктура Донецька постійно розвивається, підтвердженням чому є постійні візити в наш край делегацій з Франції, Німеччини, Голландії, Бельгії, які із захопленням говорять про прекрасні навчально-тренувальні бази "Металурга" і "Шахтаря". Донбас служить прикладом для всієї України, як треба любити і розвивати спорт", відзначають автори заяви.

"ФК "Металург" (Донецьк) припиняє будь-яку співпрацю з газетою "Команда". Ми розуміємо, що не всі журналісти "Команди" до цього причетні, проте доти, доки на першій сторінці газети головний редактор газети публічно не вибачиться перед жителями Донбасу, ми припиняємо будь-яку співпрацю і відкликаємо свою акредитацію для журналістів цього видання", говориться в заяві.

"Металург" також "закликає всіх жителів Донбасу до моменту публічного вибачення пана КАРМАНА (редактор "Команди" - УНІАН) не купувати газету "Команда" в місцях розповсюдження газети".

Як повідомляв УНІАН, 22 березня прес-служба ФК "Шахтар" (Донецьк) розповсюдила заяву, в якій повідомила, що позбавила акредитації газету "Команда" і зажадала від неї вибачення перед президентом клубу, командою і вболівальниками.

"Клуб припиняє будь-яку співпрацю з цим виданням (газетою "Команда" - УНІАН) доти, доки на його сторінках не будуть зроблені офіційні вибачення ФК "Шахтар", його президенту, команді, донецьким уболівальникам. З зазначеного видання знімається акредитація на матчі за участю команди "Шахтар", говориться в заяві.

При цьому зазначається, що "тренерам, гравцям, працівникам клубу буде запропоновано відмовитися від інтерв`ю і будь-яких коментарів журналістам газети "Команда".