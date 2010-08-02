Українські легкоатлети здобули 6 медалей на чемпіонаті Європи

На чемпіонаті Європи з легкої атлетики, який вчора завершився у Барселоні, українські спортсмени вибороли 6 медалей - 2 золоті, 3 срібні і 1 бронзову.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Національного олімпійського комітету.

На найвищу сходинку п’єдесталу пошани піднялись Ольга САЛАДУХА у потрійному стрибку та жіноча естафетна команда в бігу 4х100м у складі Олесі ПОВХ, Наталії ПОГРЕБНЯК, Марії РЕМЕНЬ та Єлизавети БРИЗГІНОЇ. Остання додала до чемпіонського звання ще й срібну медаль на дистанції 200 метрів.

«Срібло» також в активі Максима МАЗУРИКА у стрибках з жердиною та Наталії ДОБРИНСЬКОЇ у семиборстві. Третім на фініші забігу на 400 метрів з бар’єрами був Станіслав МЕЛЬНИКОВ.

Ще ряд українських легкоатлетів зупинився за крок до п’єдесталу, посівши 4-ті та 5-ті місця.

За підсумками першості Європи, українці посіли 7-ме загальнокомандне місце.