Воротаря "Зорі" з поля виводив Беркут

Матч 4-го туру Чемпіонату України "Зоря" – "Карпати" (2:2) закінчився видаленням воротаря луганської команди Ігоря Шуховцева – голкіпер кілька разів штовхнув арбітра матчу Віталія Годуляна, коли той на 90-ій хвилині поставив другий пенальті у ворота "Зорі", передає ІА "МОСТ-Харьков".

Щоб вивести Шуховцева, на поле навіть вийшли бійці "Беркута".

Ігор Шуховцев в інтерв`ю офіційному сайту "Зорі" прокоментував інцидент: "З суддею Віталієм Годуляном, напевно, у кожного футболіста прем`єр-ліги щось та трапляється. Його просто недарма колись дискваліфікували. Просто, коли щось говорять судді, то до уваги це не приймається, а коли щось говорять футболісти, то це відразу дискваліфікація. Те, що я штовхнув суддю, може привести до дискваліфікації. Це я знаю. Але хай він стежить за своїми словами і не говорить зайвих слів футболістам".

"Він сказав мені: "Це вам за старі борги". Я можу це підтвердити. Окрім цього, цю фразу чули Олексій Полянський і Микита Каменюка, які знаходилися поруч. Після цього був поштовх з мого боку і мене вигнали".

Також Шуховцев повідомив, що був упевнений у своєму колезі Юрієві Мартищуку, який вийшов і відбив пенальті від Батісти. "Ми після тренувань залишаємося іноді, балуємося, пробиваючи одинадцятиметрові. Чесно кажучи: була впевненість, хай не на 100%, але на 90% точно, що Юра впорається з ударом".

Разом з тим, сайт football.ua відзначає, що на 83-ій хвилині "Батісту забив, але його гол відмінили через більш ніж сумнівний офсайд; також спірний епізод відбувся на 88-ій хвилині, коли Годвін пробивав головою, а Шуховцев відбивав м`яч чи то з лінії, чи то з-за лінії воріт". На думку видання, фразу Годуляна про старі борги можна пояснити саме цим.