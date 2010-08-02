Результати 4-го туру Чемпіонату України з футболу

Сьогоднішніми матчами закінчився 4-й тур Чемпіонату України з футболу

Зоря - Карпати 2:2 (Віценець 51, Силюк 66 - Ткачук 5 пен., Гудима 26)

Дніпро - Оболонь 3:0 (Селезньов 17, Калиниченко 30, Гоменюк 60)

Металург Д - Металіст 0:3 (Дєвіч 32, Клейтон Шавьєр 38, 78)

Нагадаємо, що раніше зіграли:

Металург З - Волинь 0:1 (Павлов 45)

Кривбас - Іллічівець 1:0 (Максимов 65)

Севастополь - Динамо 0:3 (Ярмоленко 50, Михалик 56, Шевченко 76)

Арсенал - Шахтар 1:3 (Симоненко 31 - Дуглас Коста 44, 45, Луіс Адріано 47)

Ворскла - Таврія 0:0

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Таким чином лідери не змінилися: у Дніпра – 12 очок, у Шахтаря і Динамо – по 10.

Утворилася велика "середня група": Ворскла і Металіст - по 7 очок, Арсенал – 6, Кривбас, Севастополь і Карпати – по 5, у чотирьох команд (Металург Д, Таврія, Іллічівець, Волинь) - по 4 очки.

У Карпат - 2 очки, Металурга З і Оболоні – по одному.

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У 5-му турі грають (набрані очки):

6 серпня Іллічівець (4) - Металург З (1)

7 серпня Волинь (4) - Зоря (2)

Оболонь (1) - Кривбас (5)

Шахтар (10) - Севастополь (5)

Металіст (7) - Ворскла (7)

8 серпня Карпати (5) - Арсенал (6)

Динамо (10) - Металург Д (4)

Таврія (4) - Дніпро (12)