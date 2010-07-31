Українська спортсменка здобула перше золото на ЧЄ з легкої атлетики

Ольга Саладуха принесла Україні першу золоту медаль чемпіонату Європи з легкої атлетики в Барселоні, вигравши змагання в потрійному стрибку.

Повернувшись у спорт після народження дитини Саладуха в своїй кращій спробі пролетіла на 14,81 метра. На 25 см українка випередила італійку Симону Ла Маніту, бронзову медаль здобула Світлана Большакова, яка представляє Бельгію (14,55).