Українська спортсменка здобула перше золото на ЧЄ з легкої атлетики
23:34, 31 липня 2010Спорт
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У потрійному стрибку
Ольга Саладуха принесла Україні першу золоту медаль чемпіонату Європи з легкої атлетики в Барселоні, вигравши змагання в потрійному стрибку.
Повернувшись у спорт після народження дитини Саладуха в своїй кращій спробі пролетіла на 14,81 метра. На 25 см українка випередила італійку Симону Ла Маніту, бронзову медаль здобула Світлана Большакова, яка представляє Бельгію (14,55).
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