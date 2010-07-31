Результати матчів 4-го туру Чемпіонату України з футболу

День "футбольного рахунку"

Закінчилися сьогоднішні матчі 4-го туру Чемпіонату України з футболу. Металург З - Волинь 0:1 (Павлов 45) Кривбас - Іллічівець 1:0 (Максимов 65) Севастополь - Динамо 0:3 (Ярмоленко 50, Михалик 56, Шевченко 76) Завтра тур закінчиться матчами (набрані очки): Зоря (1) - Карпати (4) Дніпро (9) - Оболонь (1) Металург Д (4) - Металіст (4) Нагадаємо, що вчора зіграли: Арсенал - Шахтар 1:3 (Симоненко 31 - Дуглас Коста 44, 45, Луіс Адріано 47) Ворскла - Таврія 0:0

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