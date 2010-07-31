Результати матчів 4-го туру Чемпіонату України з футболу

21:43, 31 липня 2010
Спорт
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День "футбольного рахунку"

Закінчилися сьогоднішні матчі 4-го туру Чемпіонату України з футболу.

Металург З - Волинь 0:1 (Павлов 45)

Кривбас - Іллічівець 1:0 (Максимов 65)

Севастополь - Динамо 0:3 (Ярмоленко 50, Михалик 56, Шевченко 76)

Завтра тур закінчиться матчами (набрані очки):

Зоря (1) - Карпати (4)

Дніпро (9) - Оболонь (1)

Металург Д (4) - Металіст (4)

Нагадаємо, що вчора зіграли:

Арсенал - Шахтар 1:3 (Симоненко 31 - Дуглас Коста 44, 45, Луіс Адріано 47)

Ворскла - Таврія 0:0

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