Результати матчів 4-го туру Чемпіонату України з футболу
21:43, 31 липня 2010Спорт
2771
День "футбольного рахунку"
Закінчилися сьогоднішні матчі 4-го туру Чемпіонату України з футболу.
Металург З - Волинь 0:1 (Павлов 45)
Кривбас - Іллічівець 1:0 (Максимов 65)
Севастополь - Динамо 0:3 (Ярмоленко 50, Михалик 56, Шевченко 76)
Завтра тур закінчиться матчами (набрані очки):
Зоря (1) - Карпати (4)
Дніпро (9) - Оболонь (1)
Металург Д (4) - Металіст (4)
Нагадаємо, що вчора зіграли:Арсенал - Шахтар 1:3 (Симоненко 31 - Дуглас Коста 44, 45, Луіс Адріано 47)
Ворскла - Таврія 0:0
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter