Динамо вийшло в лідери Чемпіонату України з футболу

Завершився перший із сьогоднішніх матчів Чемпіонату України з футболу

Севастополь - Динамо 0:3 (Ярмоленко 50, Михалик 56, Шевченко 76)

З десятьма очками Динамо зрівнюється з Шахтарем у турнірній таблиці. У команд рівна різниця "забиті - пропущені" (9-4 і 7-2, відповідно). Дев`ять забитих м`ячів формально виводять киян на перший рядок. Але на третьому місці - Дніпро, у якого зіграно на матч менше і який очок за три тури нинішньої першості ще не втрачав.

Сьогодні мають ще відбутися матчі:

Металург З (1) - Волинь (1)

Кривбас (2) - Іллічівець (4)

...а завтра тур завершать:

Зоря (1) - Карпати (4)

Дніпро (9) - Оболонь (1)

Металург Д (4) - Металіст (4)

Нагадаємо, що вчора зіграли:

Арсенал - Шахтар 1:3 (Симоненко 31 - Дуглас Коста 44, 45, Луіс Адріано 47)

Ворскла - Таврія 0:0