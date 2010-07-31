Результати матчів 4-го туру Чемпіонату України
07:50, 31 липня 2010Спорт
3058
Шахтар везе з Києва 3 очки
Закінчуються сьогоднішні матчі 4-го туру Чемпіонату України з футболу.
Арсенал - Шахтар 1:3 (Симоненко 31 - Дуглас Коста 44, 45, Луіс Адріано 47)
Ворскла - Таврія 0:0
Завтра тур продовжиться матчами (набрані очки):
Севастополь (5) - Динамо (7)
Металург З (1) - Волинь (1)
Кривбас (2) - Іллічівець (4)
...і закінчиться післязавтра:Зоря (1) - Карпати (4)
Дніпро (9) - Оболонь (1)
Металург Д (4) - Металіст (4)
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter