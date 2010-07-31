Результати матчів 4-го туру Чемпіонату України

07:50, 31 липня 2010
Спорт
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Шахтар везе з Києва 3 очки

Закінчуються сьогоднішні матчі 4-го туру Чемпіонату України з футболу.

Арсенал - Шахтар 1:3 (Симоненко 31 - Дуглас Коста 44, 45, Луіс Адріано 47)

Ворскла - Таврія 0:0

Завтра тур продовжиться матчами (набрані очки):

Севастополь (5) - Динамо (7)

Металург З (1) - Волинь (1)

Кривбас (2) - Іллічівець (4)

...і закінчиться післязавтра:

Зоря (1) - Карпати (4)

Дніпро (9) - Оболонь (1)

Металург Д (4) - Металіст (4)

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