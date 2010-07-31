Результати матчів 4-го туру Чемпіонату України

Шахтар везе з Києва 3 очки

Закінчуються сьогоднішні матчі 4-го туру Чемпіонату України з футболу. Арсенал - Шахтар 1:3 (Симоненко 31 - Дуглас Коста 44, 45, Луіс Адріано 47) Ворскла - Таврія 0:0 Завтра тур продовжиться матчами (набрані очки): Севастополь (5) - Динамо (7) Металург З (1) - Волинь (1) Кривбас (2) - Іллічівець (4) ...і закінчиться післязавтра: Зоря (1) - Карпати (4) Дніпро (9) - Оболонь (1) Металург Д (4) - Металіст (4)

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter