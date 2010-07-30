Донецький Металург підписав 21-річного нігерійця

Футбольний клуб «Металург» (Донецьк) підписав трирічний контракт з центральним захисником національної збірної Нігерії Айоделе АДЕЛЕЙЄ.

Про це повідомили у прес-службі клубу з посиланням на спортивного директора Вардана ІСРАЕЛЯНА.

За його словами, домовленість про підписання контракту було досягнуто з 21-річним А.АДЕЛЕЙЄ ще до початку чемпіонату світу у ПАР.

«Після закінчення чемпіонату світу ми надали можливість АДЕЛЕЙЄ відпочити. Цього тижня він приєднався до нашої команди і вже провів два тренування», - сказав В.ІСРАЕЛЯН.

Він відзначив, що останні 3,5 роки А.АДЕЛЕЙЄ виступав за клуб «Спарта» з Роттердаму (Голландія), де добре себе зарекомендував і був запрошений до національної збірної Нігерії.

«Незважаючи на молодий вік, АДЕЛЕЙЄ є одним з провідних гравців світу на своїй позиції: у 2005 році він став кращим захисником Чемпіонату світу серед юнаків U-17, а в 2008 році на Олімпіаді в Пекіні став срібним призером», - зазначив спортивний директор «Металургу».

І.ІСРАЕЛЯН також уточнив, що презентація новобранця «Металургу» відбудеться сьогодні увечері на навчально-тренувальній базі клубу.