"Нігерійський кошмар" підписав контракт на бій з Кличком

Семюель Пітер на прізвисько "Нігерійський кошмар" підписав контракт на проведення бою з чемпіоном світу за версією IBF Владимиром Кличком, поєдинок боксерів-суперважковаговиків пройде 11 вересня у Франкфурті, повідомляє РІА “Новости” з посиланням на Fightnews.com.

Пітер поставив свій підпис під контрактом у Лас-Вегасі в штаб-квартирі компанії Top Rank, відповідну заяву зробив відомий промоутер Боб Арум. Відбулася ця подія через добу після того, як Арум розповів, що домовленості про проведення бою між Кличком-молодшим і нігерійцем досягнуто.

Кличко (54 перемоги в 57 боях) і Пітер (34 перемоги в 37 боях) вже зустрічалися на рингу в 2005 році. Тоді нігерієць тричі відправляв у нокдаун українця, але Кличко все ж таки переміг рішенням суддів.

"Кличко знає, хто виграв той бій. Цього разу я збираюся відправити його у нокаут. Це не займе у мене багато часу", - заявив 29-річний Пітер.

Нігерієць виступить у Франкфурті замість росіянина Олександра Повєткіна, який так і не зумів домовитися з командою українського боксера і не підписав контракт на бій