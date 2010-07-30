Безсонов про гру зі Спартаком: коли не забиваєш ти - забивають тобі
08:46, 30 липня 2010Спорт
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У когось бажання било через край
Головний тренер "Дніпра" Володимир Безсонов після гри 3 кваліфікаційного раунду Ліги Європи із сербським "Спартаком" (1:2) назвав свого суперника організованою командою.
"Коли не забиваєш ти - забивають тобі. Цей матч показав, що "Спартак" - організована команда. Бажання в них було через край.
Ми ж не реалізували багато моментів і в першому, і в другому таймі. Але є матч-відповідь, де ми будемо вирішувати завдання проходу далі".
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