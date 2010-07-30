Результати матчів Ліги Європи

29 липня зіграні перші матчі третього відбірного раунду Ліги Європи.

ЦСКА (Софія) - Кліфтонвілл 3:0 (Матч відбувся 27 липня)

Сибір - Аполлон 1:0

Спартак (Златибор-Вода) - Дніпро (Дніпропетровськ) 2:1 Дніпро (Могильов) - Банік 1:0

Бероє (Стара-Загора) - Рапід (Відень) 1:1

МЮПА - Тимішоара 1:2

Інтер (Турку) - Генк 1:5

Рух (Хожув) - Аустрія (Відень) 1:3

Карпати - Зестафоні 1:0 Ельфсборг - Тетекс 5:0

Мольде - Штутгарт 2:3

Утрехт - Люцерн 1:0

Рандерс - Лозанна-Спорт 2:3

Олесунн - Мазервелл 1:1

АПОЕЛ - Яблонець 1:0

Оденсе - Зріньскі 5:3

Кальмар - Левські 1:1

Маккабі (Хайфа) - Динамо (Мінськ) 1:0

Вісла (Краків) - Карабах 0:1

Серкль - Анортосіс 1:0

Динамо (Бухарест) - Хайдук 3:1

Галатасарай - ОФК 2:2

Нордшелланд - Спортинг 0:1

Марібор - Хіберніан 3:0

Црвена Звезда - Слован (Братислава) 1:2

Вікторія (Пльзень) - Бешикташ 1:1

Олімпіакос - Маккабі (Тель-Авів) 2:1

Штурм - Динамо (Тбілісі) 2:0

Дьор - Монпелье 0:1

Марітіму - Бангор Сіті 8:2

Шемрок Роверс - Ювентус 0:2

Алкмаар - Гетеборг 2:0

Ягеллонія - Аріс 1:2

Работнічки - Ліверпуль 0:2

Будучност - Брондбю 1:2

Нагадаємо, що в матчах третього відбірного раунду грають 40 переможців другого раунду та 30 команд - володарів Кубків країн, що займають у рейтингу УЕФА 16-28 місце, або клуби, які посіли 2-6 місця в країнах з 1 по 18 місце в тому ж рейтингу.