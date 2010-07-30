Результати матчів Ліги Європи
У третьому відбірному раунді - 70 команд
29 липня зіграні перші матчі третього відбірного раунду Ліги Європи.
ЦСКА (Софія) - Кліфтонвілл 3:0 (Матч відбувся 27 липня)
Сибір - Аполлон 1:0
Спартак (Златибор-Вода) - Дніпро (Дніпропетровськ) 2:1Дніпро (Могильов) - Банік 1:0
Бероє (Стара-Загора) - Рапід (Відень) 1:1
МЮПА - Тимішоара 1:2
Інтер (Турку) - Генк 1:5
Рух (Хожув) - Аустрія (Відень) 1:3
Карпати - Зестафоні 1:0Ельфсборг - Тетекс 5:0
Мольде - Штутгарт 2:3
Утрехт - Люцерн 1:0
Рандерс - Лозанна-Спорт 2:3
Олесунн - Мазервелл 1:1
АПОЕЛ - Яблонець 1:0
Оденсе - Зріньскі 5:3
Кальмар - Левські 1:1
Маккабі (Хайфа) - Динамо (Мінськ) 1:0
Вісла (Краків) - Карабах 0:1
Серкль - Анортосіс 1:0
Динамо (Бухарест) - Хайдук 3:1
Галатасарай - ОФК 2:2
Нордшелланд - Спортинг 0:1
Марібор - Хіберніан 3:0
Црвена Звезда - Слован (Братислава) 1:2
Вікторія (Пльзень) - Бешикташ 1:1
Олімпіакос - Маккабі (Тель-Авів) 2:1
Штурм - Динамо (Тбілісі) 2:0
Дьор - Монпелье 0:1
Марітіму - Бангор Сіті 8:2
Шемрок Роверс - Ювентус 0:2
Алкмаар - Гетеборг 2:0
Ягеллонія - Аріс 1:2
Работнічки - Ліверпуль 0:2
Будучност - Брондбю 1:2
Нагадаємо, що в матчах третього відбірного раунду грають 40 переможців другого раунду та 30 команд - володарів Кубків країн, що займають у рейтингу УЕФА 16-28 місце, або клуби, які посіли 2-6 місця в країнах з 1 по 18 місце в тому ж рейтингу.