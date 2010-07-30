У Києві відбудеться турнір пам’яті Лобановського

04:46, 30 липня 2010
Спорт
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КМДА і ФФУ створили оргкомітет

У Києві 10-11 серпня відбудеться Міжнародний турнір з футболу пам’яті Валерія Лобановського.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, відповідне розпорядження про сприяння Федерації футболу України в організації зазначеної події підписав в.о. голови КМДА Олександр ПОПОВ.

Турнір пройде на столичних стадіонах «Динамо» та «Оболонь-Арена». У спортивному заході візьмуть участь молодіжні національні збірні команди України, Росії, Туреччини та Ірану.

З метою ефективної співпраці столичної адміністрації з Федерацією футболу створено організаційний комітет з підготовки та проведення Міжнародного турніру з футболу пам’яті Валерія Лобановського. Очолили оргкомітет заступник голови КМДА Леонід НОВОХАТЬКО та перший віце-президент ФФУ Борис ВОСКРЕСЕНСЬКИЙ. До складу комітету також увійшли керівники профільних управлінь міста, заслужені діячі спорту, представники центральних органів виконавчої влади.

 

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