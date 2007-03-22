Матч з Фарерами відбудеться на голій землі?

Представники УЄФА, які сьогодні перевіряли готовність поля на стадіоні "Тофтір" (Фарерські острови) до матчу з Україною, вирішили, що переносити гру немає потреби. Тож завтра національна збірна має вилетіти до Фарерських островів, щоб відіграти матч у рамках ЧЄ-2008.

Єврофункціонери визнали, що поле не в кращому стані, але на островах вже встановилася чудова погода і УЄФА переконана, що газон до суботи буде цілком придатним.

За регламентом УЄФА поле не обов’язково повинне мати трав’яне покриття – можна й грунтове. Головне, щоб воно було рівним та з чіткою розміткою.