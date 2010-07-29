Ліга чемпіонів: шанси київського Динамо на легшого суперника - малі

У нинішній Лізі чемпіонів «Динамо» для виходу в груповий турнір належить подолати два бар`єри в особі конкурентів по відбірному «турніру 15». Відзначимо, що за останні 12 років кияни лише один раз опинилися за бортом основного раунду змагань, коли влітку 2005 року спіткнулися об швейцарський «Тун». Нагадаємо, що тепер представники 15-ти провідних країн (за місцями в таблиці коефіцієнтів) проходять відбіркові раунди окремо від решти претендентів. Клубний коефіцієнт дозволив «Динамо» в 3-му відбірковому раунді входити до числа «сіяних». А ось потрапити в «топ-посів» в останньому раунді кваліфікації динамівці зможуть тільки в тому випадку, якщо, по-перше, проб`ються туди (результат першого матчу проти «Гента» (3:0) говорить про те, що це має статися), а по-друге, за умови, що хоч би двоє з трійки «Зеніт» - «Аякс» - «Фенербахче» (команди, що мають клубний коефіцієнт вищий, ніж «Динамо»), спіткнуться на першому супернику.

Нагадаємо, як провела ця трійка перші матчі 3-го відбіркового раунду.

«Зеніт» на виїзді задовольнився нульовою нічиєю в матчі з «Унірею», що дає певні переваги команді Лучано Спаллетті в поєдинку у відповідь у Санкт-Петербурзі.

«Фенербахче» в гостях забив два м`ячі у ворота «Янг Бойз» (2:2), що дає турецькій команді хороші шанси в наступній грі в Стамбулі.

«Аякс» вдома розійшовся миром з ПАОКом (1:1) і, незважаючи на те, що 4 серпня в Салоніках його чекає дуже непроста гра, все ще зберігає шанси на благополучний результат протистояння.

Таким чином, шанси киян тримати легшого суперника, на сьогоднішній день виглядають малоймовірними.

У 4-му відбірковому раунді (жеребкування відбудеться 6 серпня) 10 команд «Турніру 15» розіграють 5 путівок у груповий турнір. І якщо, «Динамо» опиниться серед «несіяних», то серед можливих суперників киян будуть «Севілья», «Вердер», «Зеніт», «Тоттенхем», «Аякс» («Фенербахче»). Якщо, все ж таки динамівці потраплять у «топ-посів», то в списку конкурентів опиняться переможець пари «Брага» - «Селтік», «Сампдорія», «Осер», а також двоє з трійки «Уніря», ПАОК, «Янг Бойз».

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