Результати матчів Ліги чемпіонів

07:24, 29 липня 2010
Спорт
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Другий день третього відбірного раунду

Сьогоднішніми іграми продовжився третій відбірний раунд Ліги чемпіонів.

Актобе - Хапоель (Тель-Авів) 1:0

БАТЕ - Копенгаген 0:0

Шериф - Динамо (Загреб) 1:1

Дебрецен - Базель 0:2

Янг Бойз - Фенербахче 2:2

АІК - Русенборг 0:1

Партизан - ХИК 3:0

Аякс - ПАОК 1:1

Брага - Селтік 3:0

Нагадаємо, що вчора зіграли:

Динамо – Гент 3:0 (Ярмоленко 19, Шевченко 80, Зозуля 90+1)

Омонія - Зальцбург 1:1

Літекс - Жилина 1:1

Уніря - Зеніт 0:0

Спарта - Лех 1:0

ТНС - Андерлехт 1:3

Матчі-відповіді - 3-4 серпня

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