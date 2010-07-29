Результати матчів Ліги чемпіонів
07:24, 29 липня 2010Спорт
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Другий день третього відбірного раунду
Сьогоднішніми іграми продовжився третій відбірний раунд Ліги чемпіонів.
Актобе - Хапоель (Тель-Авів) 1:0
БАТЕ - Копенгаген 0:0
Шериф - Динамо (Загреб) 1:1
Дебрецен - Базель 0:2
Янг Бойз - Фенербахче 2:2
АІК - Русенборг 0:1
Партизан - ХИК 3:0
Аякс - ПАОК 1:1
Брага - Селтік 3:0
Нагадаємо, що вчора зіграли: Динамо – Гент 3:0 (Ярмоленко 19, Шевченко 80, Зозуля 90+1)
Омонія - Зальцбург 1:1
Літекс - Жилина 1:1
Уніря - Зеніт 0:0
Спарта - Лех 1:0
ТНС - Андерлехт 1:3
Матчі-відповіді - 3-4 серпня
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