Результати матчів Ліги чемпіонів

Другий день третього відбірного раунду

Сьогоднішніми іграми продовжився третій відбірний раунд Ліги чемпіонів. Актобе - Хапоель (Тель-Авів) 1:0 БАТЕ - Копенгаген 0:0 Шериф - Динамо (Загреб) 1:1 Дебрецен - Базель 0:2 Янг Бойз - Фенербахче 2:2 АІК - Русенборг 0:1 Партизан - ХИК 3:0 Аякс - ПАОК 1:1 Брага - Селтік 3:0 Нагадаємо, що вчора зіграли: Динамо – Гент 3:0 (Ярмоленко 19, Шевченко 80, Зозуля 90+1) Омонія - Зальцбург 1:1 Літекс - Жилина 1:1 Уніря - Зеніт 0:0 Спарта - Лех 1:0 ТНС - Андерлехт 1:3 Матчі-відповіді - 3-4 серпня

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