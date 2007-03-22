Прес-служба ”Шахтаря” позбавила акредитації газету ”Команда”

Сьогодні прес-служба футбольного клубу "Шахтар" (Донецьк) позбавила акредитації газету "Команда" і вимагає вибачень перед президентом клубу, командою й уболівальниками.

Про це говориться в заяві прес-служби ФК "Шахтар", текст якої має в своєму розпорядженні кореспондент УНІАН.

"Клуб припиняє будь-яку співпрацю з цим виданням (газетою "Команда" - УНІАН) до тих пір, поки на його сторінках не будуть принесені офіційні вибачення ФК "Шахтар", його президенту, команді, донецьким уболівальникам. З даного видання знімається акредитація на матчі за участю команди "Шахтар", - йдеться в заяві.

При цьому підкреслюється, що "тренерам, гравцям, працівникам клубу буде запропоновано відмовитися від інтерв`ю і будь-яких коментарів журналістам газети "Команда".

Прес-служба "Шахтаря" акцентує, що після виходу в ефір ТРК "Україна" програми "Футбольний уїкенд" на її ведучого Олександра ДЕНИСОВА "розпочався шквал агресивних публікацій на сторінках газети "Команда". "Природно, треба бути дуже наївною людиною, щоб припустити, що кампанія є випадковим сплеском активності уболівальників. Ніяких сумнівів, що тиск організовано і сплановано", переконана прес-служба "Шахтаря".

"Це не перший випадок, коли "Команда" використовує подібну методику боротьби з журналістами, тренерами і футболістами, які виявилися небажаними господарям газети", вказує прес-служба донецького клубу, дорікаючи газеті, зокрема, в застосуванні в своїх публікаціях грубих виразів "хвиля нечистот з Донецька", "метання фекалій", "донецька об`єктивність, звичайно, на власну "криву пику" не розповсюджується".

Прес-служба також указує, що "до певного моменту ФК "Шахтар" залишався як спостерігач", поки в публікації газети від 22 березня 2007 року під заголовком "Чим пахне по неділях?" газета допустила "образливі вислови на адресу Донецька в цілому, "Шахтаря", його президента, тренера, донецьких журналістів і уболівальників".

Прес-служба "Шахтаря" заявляє, що "у зв`язку зі зневажливим, агресивним, образливим тоном публікацій в газеті "Команда", "клуб припиняє будь-яку співпрацю з цим виданням до тих пір, поки на його сторінках не будуть принесені офіційні вибачення ФК "Шахтар", його президенту, команді, донецьким уболівальникам".

"Сподіваємося, що у редакції "Команди" вистачить сміливості визнати свої помилки, а у її засновників – здорового глузду, щоб зрозуміти безперспективність вибраного газетою шляху", говориться в заяві прес-служби "Шахтаря".