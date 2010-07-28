Перший національний відмовився від трансляції Ліги Європи

З 1-го серпня на Першому каналі з`явиться новий спортивний проект «Чоловічий клуб». Програма виходитиме по буднях о 19.30, а по неділях - о 21.40, за винятком тих днів, на які припадатимуть прямі трансляції баскетбольних та футбольних матчів. Про це повідомляє «Телекритика» з посиланням на джерела.

Проект розпочнеться з трансляції архівних боксерських поєдинків за участю кращих українських спортсменів. Кожен поєдинок буде доповнено 15-хвилинною студією із відомими особистостями спортивного світу.

Наприкінці серпня планується показати в прямому ефірі бої за звання Чемпіону світу за версіями WBA та EBU. Надалі проект буде доповнено, окрім боксу, реслінгом, єдиноборствами та іншими цікавими для чоловічої аудиторії видами спорту.

Також Перший національний транслюватиме перші юнацькі Олімпійські ігри, права на які було закуплено НТКУ разом із зимовою Олімпіадою у рамках угоди з EBU.

Що стосується прав на трансляцію матчів Ліги Європи, згідно з джерелами ТК, Перший канал відмовився від ідеї їх закупівлі через невигідні умови і необґрунтовано, на думку НТКУ, завищені ціни.