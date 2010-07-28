В Аргентині оголосили про відставку Марадони

Представник АФА Ернесто Б’яло офіційно оголосив про відставку Дієго Армандо Марадони з поста тренера збірної Аргентини.

Після того, як позавчора вже екс-наставник не зумів домовитися з президентом АФА Хуліо Грондоною щодо своїх помічників, виконавчий комітет організації одностайно проголосував за відставку всього тренерського штабу.

Поки ж не вибрали нового керманича Альбіселесте, керувати командою буде тренер молодіжки Серхіо Батісту. Він же виведе команду 11 серпня на гру з Ірландією. А ось генеральний директор збірних Карлос Білардо, який відкрито конфліктував з Марадоною, свою роботу продовжить.

Football.ua