Газзаєв: боялися пропустити контратаку

У першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів "Динамо" виглядало набагато краще за "Гент".

Про це на післяматчевій прес-конференції заявив головний тренер киян Валерій Газзаєв.

"Гра вийшла нервовою, адже боялися пропустити контратаку. На щастя, ми її не пропустили. Дуже добре зіграли в обороні не тільки захисники, але і вся команда. У таких іграх дуже важливо у домашньому матчі не пропустити гол. Звідси хвилювання гравців", - сказав він.

"Дуже важливо, що наприкінці рахунок став 3:0. По грі ми мали повну перевагу, тому що наша команда набагато краща та вправніша. У цьому немає сумнівів. Я задоволений результатом і грою наших гравців. Тим більше, враховуючи, що у нас 10 гравців не змогли взяти участь у грі. Дев`ять травмованих, і один ще у Бразилії", - додав Газзаєв.

За словами наставника, Бертьольо був замінений не тому, що зіграв погано, а це була тактична заміна.

"Вони випустили третього нападника великого зросту. Тому було необхідно випустити на поле Алмейду, який зіграв з ним достатньо уважно. Звичайно, Бертольо було прикро. Але я сказав йому, що це тактична заміна, а не тому що він зіграв погано, подивись, як тебе публіка проводжала. І він усміхнувся", - запевнив тренер

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