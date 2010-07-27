Динамо відкриває перемогою сезон Ліги чемпіонів

21:49, 27 липня 2010
Спорт
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Є запас м`ячів для гри у відповідь

Матчем третього відбірного раунду Динамо (Київ) відкрило сезон в Лізі чемпіонів УЄФА.

Динамо – Гент (Бельгія) 3:0 (Ярмоленко 19, Шевченко 80, Зозуля 90+1)

Гра у відповідь 4 серпня.

Сьогодні в третьому відбірному раунді Ліги чемпіонів також грали:

Омонія - Зальцбург 1:1

Літекс - Жилина 1:1

Униря - Зеніт 0:0

Спарта - Лех 1:0

ТНС - Андерлехт 1:3

На завтра призначені зустрічі:

Актобе - Хапоель (Тель-Авів)

БАТЕ - Копенгаген

Шериф - Динамо (Загреб)

Дебрецен - Базель

Янг Бойз - Фенербахче

АІК - Русенборг

Партизан - ХІК

Аякс - ПАОК

Брага - Селтік

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