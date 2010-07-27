Динамо відкриває перемогою сезон Ліги чемпіонів
21:49, 27 липня 2010Спорт
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Є запас м`ячів для гри у відповідь
Матчем третього відбірного раунду Динамо (Київ) відкрило сезон в Лізі чемпіонів УЄФА.
Динамо – Гент (Бельгія) 3:0 (Ярмоленко 19, Шевченко 80, Зозуля 90+1)
Гра у відповідь 4 серпня.
Сьогодні в третьому відбірному раунді Ліги чемпіонів також грали: Омонія - Зальцбург 1:1
Літекс - Жилина 1:1
Униря - Зеніт 0:0
Спарта - Лех 1:0
ТНС - Андерлехт 1:3
На завтра призначені зустрічі:Актобе - Хапоель (Тель-Авів)
БАТЕ - Копенгаген
Шериф - Динамо (Загреб)
Дебрецен - Базель
Янг Бойз - Фенербахче
АІК - Русенборг
Партизан - ХІК
Аякс - ПАОК
Брага - Селтік
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