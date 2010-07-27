Динамо відкриває перемогою сезон Ліги чемпіонів

Є запас м`ячів для гри у відповідь

Матчем третього відбірного раунду Динамо (Київ) відкрило сезон в Лізі чемпіонів УЄФА. Динамо – Гент (Бельгія) 3:0 (Ярмоленко 19, Шевченко 80, Зозуля 90+1) Гра у відповідь 4 серпня. Сьогодні в третьому відбірному раунді Ліги чемпіонів також грали: Омонія - Зальцбург 1:1 Літекс - Жилина 1:1 Униря - Зеніт 0:0 Спарта - Лех 1:0 ТНС - Андерлехт 1:3 На завтра призначені зустрічі: Актобе - Хапоель (Тель-Авів) БАТЕ - Копенгаген Шериф - Динамо (Загреб) Дебрецен - Базель Янг Бойз - Фенербахче АІК - Русенборг Партизан - ХІК Аякс - ПАОК Брага - Селтік

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