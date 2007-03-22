Відбудеться відкритий більярдний турнір «Російська Піраміда»

25 березня об 11:00 в більярдному клубі «Страйк» (пр-т Перемоги 84, станція метро «Нивки») відбудеться відкритий більярдний турнір «Російська Піраміда». До участі в турнірі запрошуються представники компаній і засобів масової інформації. Вартість участі – 80 грн. Турнір проводиться за підтримки: «Асоціації Розвитку Бізнесу» Інформаційний партнер – УНІАН. Реєстрація e-mail: arb@arb.kiev.ua, умови участі за тел. моб.80503106958 arb@arb.kiev.ua www.arb.kiev.uafoot

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter