Відбудеться відкритий більярдний турнір «Російська Піраміда»

12:34, 22 березня 2007
Спорт
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25 березня об 11:00 в більярдному клубі «Страйк» (пр-т Перемоги 84, станція метро «Нивки») відбудеться відкритий більярдний турнір «Російська Піраміда».

До участі в турнірі запрошуються представники компаній і  засобів масової інформації. Вартість участі – 80 грн.

Турнір проводиться за підтримки: «Асоціації Розвитку Бізнесу»

Інформаційний партнер – УНІАН.

Реєстрація e-mail: arb@arb.kiev.ua, умови участі за тел. моб.80503106958

arb@arb.kiev.ua

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