«Динамо» стартує у кваліфікації Ліги чемпіонів

Сьогодні віце-чемпіон України з футболу київське «Динамо» проведе перший поєдинок у рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА. До столиці України завітав віце-чемпіон Бельгії клуб «Ґент».

У зустрічі в Києві не зможуть зіграти кілька провідних футболістів бельгійського клубу, зокрема, словенець Марко Шулер, який отримав дискваліфікацію.

Головний тренер «Динамо» Валерій Газзаєв також не може розраховувати на всіх найсильніших. Уболівальників турбує воротарська позиція: досвідченому 35-річному голкіперу Олександру Шовковському вчора у Німеччині зробили діагностичну артроскопію у зв`язку зі старою травмою плеча.

За тиждень у Бельгії відбудеться матч-відповідь.

Чемпіон України донецький «Шахтар» не гратиме у кваліфікаційних раундах Ліги чемпіонів УЄФА. Гірники стартуватимуть у найпрестижнішому клубному футбольному турнірі Європи з групової стадії.

Радіо Свобода