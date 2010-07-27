«Динамо» стартує у кваліфікації Ліги чемпіонів
09:19, 27 липня 2010Спорт
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Склади будуть не найсильнішими
|Валерій Газзаєв
У зустрічі в Києві не зможуть зіграти кілька провідних футболістів бельгійського клубу, зокрема, словенець Марко Шулер, який отримав дискваліфікацію.
Головний тренер «Динамо» Валерій Газзаєв також не може розраховувати на всіх найсильніших. Уболівальників турбує воротарська позиція: досвідченому 35-річному голкіперу Олександру Шовковському вчора у Німеччині зробили діагностичну артроскопію у зв`язку зі старою травмою плеча.
За тиждень у Бельгії відбудеться матч-відповідь.
Чемпіон України донецький «Шахтар» не гратиме у кваліфікаційних раундах Ліги чемпіонів УЄФА. Гірники стартуватимуть у найпрестижнішому клубному футбольному турнірі Європи з групової стадії.
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