Рома торгується з Шахтарем за Маріку

Італійська «Рома» знов спрямувала свою увагу на румунського нападаючого «Шахтаря» Чипріана Маріку.

Свого часу молодого нападаючого порадив його співвітчизник захисник «Роми» Крістіан Киву, але тоді українці відмовлялися вести переговори про продаж.

Після очного протистояння «Роми» і «Шахтаря» у Лізі чемпіонів, «джалоросси» були вражені грою Маріки. До того ж його гол приніс «Шахтареві» перемогу над римлянами. Враховуючи, що «Рома» відмовилася викупляти контракт Франчесько Тавано, Маріка знову є однією з основних цілей романисти на найближчому трансферному ринку. На даний момент трансфер 21-річного нападаючого оцінюється в шість мільйонів євро, передає «Терикон».

За інформацією порталу sports.it, спортивний директор «Роми» Даніеле Праде вже почав переговори з керівництвом «Шахтаря».

ForUm