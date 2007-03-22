Рома торгується з Шахтарем за Маріку
10:29, 22 березня 2007Спорт
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Свого часу молодого нападаючого порадив його співвітчизник
|Чипріан Марика
Свого часу молодого нападаючого порадив його співвітчизник захисник «Роми» Крістіан Киву, але тоді українці відмовлялися вести переговори про продаж.
Після очного протистояння «Роми» і «Шахтаря» у Лізі чемпіонів, «джалоросси» були вражені грою Маріки. До того ж його гол приніс «Шахтареві» перемогу над римлянами. Враховуючи, що «Рома» відмовилася викупляти контракт Франчесько Тавано, Маріка знову є однією з основних цілей романисти на найближчому трансферному ринку. На даний момент трансфер 21-річного нападаючого оцінюється в шість мільйонів євро, передає «Терикон».
За інформацією порталу sports.it, спортивний директор «Роми» Даніеле Праде вже почав переговори з керівництвом «Шахтаря».
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