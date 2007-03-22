Біл Гейтс програв футболісту

Засновник корпорації Microsoft Біл Гейтс поступився у віртуальному матчі з професійним футболістом з Мексики Рафаелем Маркесом по пенальті з рахунком 1:2. Гейтс і Маркес грали у футбольний симулятор перед декількома сотнями співробітників мексиканського представництва Microsoft.

Після матчу переможений Гейтс презентував Маркесу ігрову систему Xbox360. Футболіст теж вирішив не відпускати засновника Microsoft з порожніми руками і подарував йому свою футболку з автографом, повідомляє «Lenta.ru» з посиланням на АР.

Протистояння мільярдера і футболіста транслювалося на трьох великих дисплеях. Матч відбувся у ході заходів, присвячених двадцятій річниці відкриття офісу Microsoft в Мексиці.

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